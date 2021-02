ധാക്ക: വരുന്ന ഐ.പി.എല്‍ സീസണില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനായി കളിക്കാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്മാന് നോ ഒബ്ജക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എന്‍.ഒ.സി) നല്‍കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

നേരത്തെ ഐ.പി.എല്ലില്‍ കളിക്കാനായി ശീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഒഴിവാക്കാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷാക്കിബ് അല്‍ ഹസനും ബോര്‍ഡ് അനുവാദം നല്‍കിയിരുന്നു. ലീഗില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന്റെ താരമാണ് ഷാക്കിബ്.

ആര് എന്‍.ഒ.സി ചോദിച്ചാലും കളിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത ഒരാളെ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമല്ലാത്തതിനാല്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് ബി.സി.ബിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അക്രം ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ അടിസ്ഥാന വിലയായ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മുസ്തഫിസുറിനെ രാജസ്ഥാന്‍ ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

