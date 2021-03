മുംബൈ: ഐ.പി.എല്‍ 14-ാം സീസണ് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് എന്നിവര്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ക്യാമ്പില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഞായറാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള അവസാന ഏകദിനത്തിനു ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് താരങ്ങള്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നത്.

മൂവരും ഏഴു ദിവസത്തെ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റൈന് ശേഷം ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിന് ചേരും. മുംബൈ ടീം താമസിക്കുന്ന റെനയസന്‍സ് മുംബൈ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര കഴിഞ്ഞ് താരങ്ങളെത്തിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു. ട്വന്റി 20 പരമ്പരയില്‍ അവസരം ലഭിച്ച സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായി. പക്ഷേ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

