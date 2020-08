ദുബായ്: ഒരു താരത്തിനും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഐ.പി.എൽ 13-ാം സീസണിനെത്തിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് അടുത്ത തിരിച്ചടി. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സുരേഷ് റെയ്ന ഈ സീസണിൽ കളിക്കില്ല.

റെയ്ന പിന്മാറിയതായി ചെന്നൈ സി.ഇ.ഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ അറിയിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് റെയ്നയുടെ പിന്മാറ്റമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. റെയ്നയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഈ സമയം എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലെ ഒരു താരത്തിനും 11 സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് റെയ്നയുടെ പിന്മാറ്റം.

നേരത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് എം.എസ് ധോനിക്കൊപ്പം റെയ്നയും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ദുബായിലെത്തിയ ശേഷം ആറു ദിവസം ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്ന ചെന്നൈ ടീം വെള്ളിയാഴ്ച പരിശീലനം പുനഃരാരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് സംഘത്തിന് കോവിഡ് പിടിപെട്ടതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്.

