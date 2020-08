ന്യൂഡൽഹി: ഐ.പി.എൽ 13-ാം സീസണിനുള്ള ഉത്തേജക മരുന്ന് പരിശോധനാ പദ്ധതിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്ത് ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി (നാഡ).

യു.എ.ഇയിൽ സെപ്റ്റംബർ 19-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതായി നാഡ അറിയിച്ചു.

ഇതു പ്രകാരം ഉത്തേജക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി യു.എ.ഇയിൽ അഞ്ച് ഡോപ്പ് കൺട്രോൾ സെന്ററുകൾ (ഡി.സി.എസ്) നാഡ ഒരുക്കും.

ഓരോ ഡി.സി.എസുകൾ വീതം മത്സര വേദികളായ ദുബായ്, ഷാർജ, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലും മറ്റ് രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിശീലന വേദികളായ ദുബായ് ഐ.സി.സി അക്കാദമിയിലും അബുദാബിയിലെ സയ്യിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലുമാണ് ഒരുക്കുക.

പരിശോധനകൾ മത്സര വേദികളിൽ വെച്ചുമാത്രം മതിയെന്ന് ഡോപ്പ് കൺട്രോൾ ഓഫീസർമാർക്ക് (ഡി.സി.ഒ) നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാഡ ഡയറക്ടർ നവിൻ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. മറ്റ് പരിശോധനകൾ പരിശീലന വേദികളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും.

ടൂർണമെന്റിനിടെ താരങ്ങളുടെ 50 സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തും. യൂറിൻ സാമ്പിൾ കൂടാതെ ആവശ്യമെങ്കിൽ രക്ത സാമ്പിളുകളും ശേഖരിക്കും.

രാജ്യാന്തര താരങ്ങളെ കൂടാതെ വിരാട് കോലി, എം.എസ് ധോനി, രോഹിത് ശർമ എന്നിവരടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ നാഡയ്ക്ക് അനുമതിയുണ്ട്.

ടൂർണമെന്റിനായി അഞ്ചുപേരടങ്ങിയ മൂന്നു സംഘങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം യു.എ.ഇയിലേക്ക് തിരിക്കും. യു.എ.ഇയിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുമ്പും എത്തിയ ശേഷവും സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും.

കഴിഞ്ഞ 12 സീസണുകളിലായി ഐ.പി.എല്ലിൽ താരങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരണവും പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നത് സ്വീഡന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് (ഐ.ഡി.ടി.എം) ആയിരുന്നു. 2019 മൂന്നാം പാദം മുതലാണ് ബി.സി.സി.ഐ നാഡയുടെ പരിധിയിൽ വന്നത്. ഇതിനു ശേഷമുള്ള നാഡയുടെ ആദ്യ പ്രധാന ടൂർണമെന്റാണ് സെപ്റ്റംബർ 19-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഐ.പി.എൽ.

Content Highlights: NADA to carry out 50 tests during IPL 2020