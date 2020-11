ഷാര്‍ജ: വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ നേരിടും. ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകിട്ട് 7.30 നാണ് മത്സരം നടക്കുക.

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചാല്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന നാലാമത്തെ ടീമാകും. എന്നാല്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന് പ്ലേ ഓഫില്‍ കയറാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

ജയിച്ചാല്‍ മാത്രം ഹൈദരാബാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ് പ്ലേ ഓഫിലെത്തും. ജയിക്കുന്നത് മുംബൈ ആണെങ്കില്‍ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായ് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കുന്നത് കൊല്‍ക്കത്തയാവും. അവസാന മത്സരത്തില്‍ നെറ്റ് റണ്‍റേറ്റിനും പ്രസക്തിയില്ല. ജയിച്ചാല്‍ പ്ലേഓഫില്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സുമായാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് മത്സരിക്കുക.

ക്യാപ്റ്റന്‍ വാര്‍ണര്‍, വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, റാഷിദ് ഖാന്‍, സന്ദീപ് ശര്‍മ തുടങ്ങിയവരുടെ ഫോമിലാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ പ്രതീക്ഷ. മറുഭാഗത്ത് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ നേരത്തെ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച മുംബൈയും തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലാണ്.

നിലവില്‍ 13 കളികളില്‍ നിന്നും 12 പോയന്റുകളാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളെല്ലാം 14 മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ന് പൂര്‍ത്തിയാകും.

ഇരുടീമുകളും ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 34 റണ്‍സിന് മുംബൈ ആണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 15 തവണ മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ മുംബൈ എട്ടു മത്സരങ്ങളിലും സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഏഴുതവണയും വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

നിലവില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്, ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ്, റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നീ ടീമുകളാണ് പ്ലേ ഓഫിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Sunrisers Hyderabad will be eager to come out to a must win encounter against mumbai