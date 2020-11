അബുദാബി: ഐ.പി.എല്‍ 13-ാം സീസണിലെ എലിമിനേറ്റര്‍ ഇന്ന് അരങ്ങേറും. എലിമിനേറ്ററില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സിനെ നേരിടും. അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സയെദ് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകിട്ട് 7.30 നാണ് മത്സരം.

പ്രാഥമികഘട്ട മത്സരങ്ങളില്‍ ഇരുടീമുകളും ഒരേ പോയന്റാണ് നേടിയത്. എന്നാല്‍ നെറ്റ് റണ്‍റേറ്റിന്റെ ബലത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമതും ബാംഗ്ലൂര്‍ നാലാമതുമാണ്. ഇന്ന് ജയിക്കുന്ന ടീം ക്വാളിഫയറില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ നേരിടും.

പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങളില്‍ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ഓരോ തവണ ബാംഗ്ലൂരും ഹൈദരാബാദും വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഇതുവരെ 16 തവണ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 9 കളികളില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് വിജയിച്ചു. ബാംഗ്ലൂരിന് 7 വിജയങ്ങളാണുള്ളത്.

ദേവദത്ത് പടിക്കല്‍, ഫിഞ്ച്, കോലി, ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ്, ക്രിസ് മോറിസ് തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ബാറ്റിങ് നിര മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. ചാഹല്‍ നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് നിരയും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ജോണി ബെയര്‍‌സ്റ്റോയെ ഒഴിവാക്കി പകരം വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹയെ ഓപ്പണറായി ഇറക്കിയതോടെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ തലവര തെളിഞ്ഞു. അവസാന മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ പത്തുവിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്താണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ വരവ്. വാര്‍ണര്‍, സാഹ, മനീഷ്, വില്യംസണ്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയും സന്ദീപ് ശര്‍മ, ഹോല്‍ഡര്‍, റാഷിദ് ഖാന്‍ എന്നിവരങ്ങുന്ന ബൗളിങ് നിരയും സുശക്തമാണ്.

സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഒരു തവണമ കിരീടം നേടിയപ്പോള്‍ ബാംഗ്ലൂരിന് ഇത് വരെ കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് നികത്താനാണ് കോലിയും സംഘവും ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. പ്ലേഓഫില്‍ ഇരുടീമുകളും ആദ്യമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

