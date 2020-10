ദുബായ്: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെ നേരിടും. ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ഇന്ന് നിര്‍ണായക മത്സരമാണ്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ രാജസ്ഥാനും ഹൈദരാബാദിനും ഇന്ന് വിജയിച്ചേ മതിയാകൂ. വൈകിട്ട് 7.30 ന് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

പത്തുമത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും നാല് വിജയങ്ങളുമായാണ് സ്റ്റീവന്‍ സ്മിത്തും സംഘവും ഇറങ്ങുന്നത്. മറുവശത്ത് മൂന്നുവിജയങ്ങളാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനുള്ളത്.

ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്റ്റീവന്‍ സ്മിത്ത് ഫോമിലേക്കുയരുന്നത് രാജസ്ഥാന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട്. ജോസ് ബട്‌ലര്‍, ഉത്തപ്പ, ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്‌സ്, രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഫോമാണ് രാജസ്ഥാനെ നിരാശയിലാക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം. ബാറ്റിങ് നിരയെക്കാള്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് നിര കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. ശ്രേയസ് ഗോപാലും കാര്‍ത്തിക്ക് ത്യാഗിയുമെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

മറുവശത്ത് ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്നത് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന് ആശ്വാസം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പര്‍ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ട അവസാനത്തെ മത്സരത്തില്‍ വാര്‍ണറുടെ ഒറ്റയാള്‍ പ്രകടനമാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന് കരുത്തായത്. ബെയര്‍‌സ്റ്റോ, വില്യംസണ്‍, മനീഷ് പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിര ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. റാഷിദ് ഖാന്‍ നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് നിരയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.

ഇരുടീമുകളും ഏറ്റമുട്ടിയ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ 12 തവണ രാജസ്ഥാനും ഹൈദരാബാദും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ഇരുടീമുകളും ആറ് വീതം വിജയങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി.

