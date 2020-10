ഷാര്‍ജ: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ് ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സിനെ നേരിടും. ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 7.30 നാണ് മത്സരം.

ഈ സീസണില്‍ ഇതുവരെ ഒരു വിജയം മാത്രം നേടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചാബിന് ഇനിയുള്ള കളികള്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. ഇനിയുള്ള ഏഴുകളികളും ജയിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്താനാകൂ. പഞ്ചാബ് ഈ സീസണില്‍ ആകെ ജയിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിനോട് മാത്രമാണ്. ഇരുടീമുകളും ഈ സീസണില്‍ രണ്ടാം തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ.എല്‍.രാഹുലിന്റെ സെഞ്ചുറി മികവില്‍ 97 റണ്‍സിനാണ് പഞ്ചാബ് ബാംഗ്ലൂരിനെ തകര്‍ത്തത്. മികച്ച ടീമായിട്ടും പിന്നീട് ഒരു മത്സരത്തില്‍ പോലും പഞ്ചാബിന് ജയിക്കാനായില്ല.

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍ കളിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്‌വെല്ലോ ജിമ്മി നീഷമോ ആയിരിക്കും പുറത്തിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലൊന്നും മാക്‌സ്‌വെല്ലിന് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍, രാഹുല്‍, ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍, നിക്കോളാസ് പൂരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന പഞ്ചാബിന്റെ ബാറ്റിങ്‌നിര ശക്തമാണ്. യുവതാരങ്ങളായ രവി ബിഷ്‌ണോയിയും അര്‍ഷ്ദീപ് പട്ടേലും സീനിയര്‍ താരമായ ഷമിയും മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നത് ടീമിന് ആശ്വാസം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

മറുവശത്ത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കളിച്ച അതേ ടീമിനെയായിരിക്കും ബാംഗ്ലൂര്‍ നിലനിര്‍ത്തുക. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല്‍, ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച്, വിരാട് കോലി, ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ്, ശിവം ദുബെ, ക്രിസ് മോറിസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിര സുശക്തമാണ്. പ്രധാന ദൗര്‍ബല്യമായിരുന്ന ബൗളിങ് ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് ഇപ്പോള്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെയ്കുന്നത്. വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറും ചാഹലുമാണ് ബൗളിങ് കുന്തമുനകള്‍. ആദ്യം ഏറ്റമുട്ടിയപ്പോള്‍ വഴങ്ങിയ തോല്‍വിയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കാനാണ് കോലി ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. ഐ.പി.എല്ലില്‍ കോലിയുടെ 200-ാം മത്സരമാണിത്.

ഇന്ന് ആറ് ഫോറുകളും മൂന്ന് സിക്‌സും നേടിയാല്‍ ഐ.പി.എല്ലില്‍ യഥാക്രമം 500 ഫോറുകളും 200 സിക്‌സറുകളും നേടുന്ന താരമായി കോലി മാറും. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് 48 റണ്‍സെടുത്താല്‍ ഐ.പി.എല്ലില്‍ 4000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന താരമാകും. ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍ 16 റണ്‍സ് നേടിയാല്‍ ഐ.പി.എല്ലില്‍ 4500 റണ്‍സും തികയ്ക്കും.

ഇതുവരെ 25 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അതില്‍ 13 തവണ പഞ്ചാബ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ 12 തവണ ബാംഗ്ലൂര്‍ ജയിച്ചു.

