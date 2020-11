ദുബായ്: 13-ാമത് ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ആദ്യ ക്വാളിഫയര്‍ ഇന്ന് നടക്കും. പട്ടികയിലെ ആദ്യ രണ്ടുസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ നേരിടും. ഇതില്‍ ജയിക്കുന്നവര്‍ നേരിട്ട് ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിക്കും. തോല്‍ക്കുന്ന ടീമിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കും. എലിമിനേറ്ററില്‍ വിജയിക്കുന്ന ടീമുമായി കളിക്കാന്‍ തോല്‍ക്കുന്ന ടീമിന് അവസരം ലഭിക്കും. ദൂബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകിട്ട് 7.30 നാണ് മത്സരം.

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ മുംബൈ പ്രാഥമികഘട്ടത്തില്‍ ഒമ്പതു കളികള്‍ ജയിച്ച് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരായാണ് ക്വാളിഫയറിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.. പ്രാഥമികഘട്ടത്തിലെ രണ്ടു കളികളിലും അവര്‍ ഡല്‍ഹിയെ തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷണടീമുമായി ഇറങ്ങിയ അവസാനമത്സരത്തില്‍ ഹൈദരാബാദിനോട് 10 വിക്കറ്റിന് തോറ്റത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതില്ല. ഏതെങ്കിലും ചില താരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടല്ല, അവസരത്തിനൊത്ത് ഓരോ ആളുകളും മാച്ച് വിന്നര്‍മാരാകുന്ന ടീം ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുംബൈ ഇതുവരെ മുന്നേറിയത്.

ഡല്‍ഹിയാകട്ടെ, അവസാനഘട്ടത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നാലു കളികള്‍ തോറ്റു. അവസാന മത്സരത്തില്‍ ബാംഗ്ലൂരിനെ ആറുവിക്കറ്റിന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി പ്ലേ ഓഫിലെത്തിയത്. 14 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും എട്ട് വിജയങ്ങളാണ് ഡല്‍ഹിയ്ക്കുള്ളത്.

ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ പരിക്കുമാറി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് മുംബൈയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്ക്, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, പൊള്ളാര്‍ഡ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയും ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട്, ബുംറ, രാഹുല്‍ ചാഹര്‍, കോല്‍ട്ടര്‍ നൈല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന ബൗളിങ്ങ് നിരയും സുശക്തമാണ്.

ബാറ്റിങ്ങാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ പ്രധാന തലവേദന. ശിഖര്‍ ധവാന്‍ മാത്രമാണ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നത്. രഹാനെ, ഹെറ്റ്‌മെയര്‍, ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, ഋഷഭ് പന്ത്, സ്റ്റോയിനിസ് എന്നിവര്‍ക്ക് ഫോമിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടില്ല. നോര്‍ക്കെ, റബാദ, തുഷാര്‍ ദേശ്പാണ്ഡെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന ബൗളിങ് നിര മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Mumbai Indians take on Delhi Capitals in blockbuster Qualifier 1