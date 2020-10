അബുദാബി: ഐ.പി.എല്ലിലെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ നേരിടും. അബുദാബിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം 7.30 നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഈ സീസണില്‍ ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമുകളുടെ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് ഐ.പി.എല്‍ വേദിയാകുക.

ആറുമത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും അഞ്ച് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതുള്ള ഡല്‍ഹിയും ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും നാല് വിജയങ്ങളുളള രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ മുംബൈയും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ ഇരുടീമുകള്‍ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്. യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി മുന്നേറുന്നത്. എന്നാല്‍ പരിചയസമ്പത്താണ് മുംബൈയുടെ കരുത്ത്.

ബൗളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാനാകുന്നു എന്നതാണ് ഇരുടീമുകളുടെയും പ്രത്യേകത. മുംബൈയുടെ ഓപ്പണര്‍മാരായ രോഹിത്തും ഡി കോക്കും മികച്ച ഫോമിലാണുള്ളത്. പിന്നാലെയെത്തുന്ന സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, പൊള്ളാര്‍ഡ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ എന്നിവരും ഏത് ബൗളിങ് നിരയെയും തകര്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളവരാണ്. ബുംറയും പാറ്റിന്‍സണും രാഹുല്‍ ചാഹറും ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ടും നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും സുശക്തം.

മറുഭാഗത്ത് ഒരുപിടി ഇന്ത്യന്‍ യുവതാരങ്ങളുടെ കരുത്താണ് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനുള്ളത്. പൃഥ്വി ഷായും ശിഖര്‍ ധവാനും ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും നല്‍കുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെയെത്തുന്ന ശ്രേയസ്സ് അയ്യര്‍, ഋഷഭ് പന്ത്, സ്റ്റോയിനിസ്, ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ എന്നിവരും തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലാണ്. അശ്വിന്‍, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, ഹര്‍ഷല്‍ പട്ടേല്‍, നിലവിലെ പര്‍പ്പിള്‍ ക്യാപ്പ് ജേതാവായ കഗിസോ റബാദ, ആന്റിച്ച് നോര്‍ഹെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബൗളിങ് പടയും മികച്ച ഫോം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.

ഇതുവരെ 24 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അതില്‍ 12 തവണ ഇരുടീമുകളും ജയിച്ചു. എന്നാലും നേരിയ മുന്‍തൂക്കമുള്ളത് ഡല്‍ഹിയ്ക്കാണ്. അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ മൂന്നുതവണ ഡല്‍ഹിയാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഏറ്റവുമധികം വിക്കറ്റുകള്‍ ഈ സീസണില്‍ സ്വന്തമാക്കിയ റബാദയും ബുംറയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്ന മത്സരം കൂടിയാണിത്.

Content Highlights: Mumbai Indians take on Delhi Capitals in battle of equals