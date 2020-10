ഷാര്‍ജ: സണ്‍ റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കളിച്ച അതേ താരങ്ങളെ ഈ മത്സരത്തിലും മുംബൈ നിലനിര്‍ത്തി. സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് രണ്ട് മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. പരിക്കേറ്റ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന് പകരം സന്ദീപ് ശര്‍മയും ഖലീല്‍ അഹമ്മദിന് പകരം സിദ്ധാര്‍ഥ് കൗളും ഇന്ന് കളിക്കും.

അവസാന മത്സരം വിജയിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്നത് മുംബൈയ്ക്ക് കരുത്തുപകരുന്നു. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, കീറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ്, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ എന്നീ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഫോമിലേക്കുയരാത്ത ഓപ്പണര്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്കാണ് ടീമിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം.

മുംബൈ ബൗളര്‍മാരും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ പുറത്തെടുത്തത്. ബുറയും പാറ്റിന്‍സണും രാഹുല്‍ ചാഹറുമെല്ലാം ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു. നിലവില്‍ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും രണ്ട് പോയന്റുമായി പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമതാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്.

മറുവശത്ത് സണ്‍റൈസേഴ്‌സും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഓപ്പണര്‍മാരായ ബെയര്‍‌സ്റ്റോയും ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും ഭേദപ്പെട് പ്രകടനം കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മികച്ച ഫോം കണ്ടെത്താന്‍ ഇവര്‍ക്കായിട്ടില്ല. മനീഷ് പാണ്ഡെ, കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍, പ്രിയം ഗാര്‍ഗ്, അഭിഷേക് ശര്‍മ, സമദ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന ടീമിന്റെ മധ്യനിര സുശക്തമാണ്.

റാഷിദ് ഖാന്‍, സിദ്ധാര്‍ഥ് കൗള്‍, നടരാജന്‍, സമദ്, സന്ദീപ് ശര്‍മ തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ ബൗളിങ് വിഭാഗവും ശക്തമാണ്. നാലുമത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനും നാല് പോയന്റാണുള്ളത്. പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ മുംബൈയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നില്‍ നാലാമതാണ് ടീമിന്റെ സ്ഥാനം.

ഇതുവരെ 14 തവണ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ എഴുതവണ ഒരോടീമും ജയം സ്വന്തമാക്കി. അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ മൂന്നു മത്സരങ്ങളില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സും രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സും വിജയിച്ചു.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം വായിക്കാം....

Content Highlights: Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad will face off in the 17th game of the 2020 Indian Premier League today