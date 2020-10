ദുബായ്: ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. രാജസ്ഥാന്‍ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കളിച്ച അതേ ടീമിനെയാണ് ഈ മത്സരത്തിലും ഇറക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂര്‍ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ശിവം ദുബെ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം ഗുര്‍കീരത് മന്‍, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്‍ ടീമില്‍ ഇടം നേടി.

ഇരുടീമുകളും ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ സീസണില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ റോയല്‍സിനെ ബാംഗ്ലൂര്‍ എട്ടുവിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ കണക്കുതീര്‍ക്കാനാണ് റോയല്‍സ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്.

ബാറ്റിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഫോമില്ലായ്മയാണ് രാജസ്ഥാനെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ആദ്യമത്സരങ്ങളില്‍ ഗംഭീര ഇന്നിങ്‌സുകള്‍ കാഴ്ചവെച്ച സഞ്ജു സാംസണും ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തുമെല്ലാം ഫോമിലേക്കുയരുന്നില്ല. റോബിന്‍ ഉത്തപ്പയും ജയ്‌സ്വാളും മികച്ച ഇന്നിങ്‌സുകള്‍ ഇതുവരെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുമില്ല. ജോസ് ബട്‌ലര്‍, ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്‌സ്, രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയ, റിയാന്‍ പരാഗ് എന്നിവരാണ് നിലവില്‍ ഫോം കണ്ടെത്തിയ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍.

ബൗളിങ്ങില്‍ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗിയും ശ്രേയസ് ഗോപാലും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ സ്‌കോറില്‍ എതിരാളികളെ പിടിച്ചുകെട്ടിയിട്ടും അത് വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. മില്ലറെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ അവസരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മറുവശത്ത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ബാറ്റിങ് വിഭാഗം അതിശക്തമാണ്. ഫിഞ്ച്, ദേവദത്ത്, കോലി, ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ്, എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയും ശിവം ദുബെ, ക്രിസ് മോറിസ്, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, ഉദാന എന്നീ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. നന്നായി ബൗളിങ് ചെയ്തുവന്ന ടീം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ പഞ്ചാബിനോട് നിറം മങ്ങിയത് ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയ്ക്ക് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നു.

ഇതുവരെ 21 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അതില്‍ 10 തവണ രാജസ്ഥാന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ 9 തവണ ബാംഗ്ലൂര്‍ ജയിച്ചു. രണ്ടുതവണ കളി സമനിലയിലായി. നിലവില്‍ എട്ടുകളികളില്‍ നിന്നും അഞ്ച് ജയങ്ങളുമായി ബാംഗ്ലൂര്‍ പട്ടികയില്‍ നാലാമതും എട്ടുകളികളില്‍ നിന്നും 3 വിജയങ്ങളുമായി രാജസ്ഥാന്‍ ഏഴാമതുമാണ്.

