അബുദാബി: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യന്‍ സമയ വൈകിട്ട് 7.30 ന് അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സയെദ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരം നിര്‍ണായകമാണ്.

ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കൊല്‍ക്കത്തയും ബാംഗ്ലൂരും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ആദ്യമത്സരത്തില്‍ 82 റണ്‍സിന്റെ കൂറ്റന്‍ വിജയം ബാംഗ്ലൂര്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവില്‍ ഒന്‍പത് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും ആറുവിജയങ്ങളുള്ള ബാംഗ്ലൂര്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമതും ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും അഞ്ചുവിജയങ്ങളുള്ള കൊല്‍ക്കത്ത നാലാമതുമാണ്.

ഒയിന്‍ മോര്‍ഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ബാറ്റിങാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും മോര്‍ഗനും മാത്രമാണ് സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. റസ്സലും റാണയും കാര്‍ത്തിക്കുമെല്ലാം ശരാശരി പ്രകടനം മാത്രമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ സൂപ്പര്‍ ഓവറടക്കം അഞ്ചുവിക്കറ്റുകള്‍ നേടി മികച്ച പ്രകടനം നേടിയ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന്റെ ഫോം ബൗളിങ്ങില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ടീമിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ശിവം മാവി, കുല്‍ദീപ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ ഈ മത്സരത്തിലും കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

മറുഭാഗത്ത് ബാറ്റിങ്ങാണ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രധാന ആയുധം. ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയും ഡിവില്ലിയേഴ്‌സും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലുമെല്ലാം സ്ഥിരതയോടെ ബാറ്റേന്തുന്നുണ്ട്. ക്രിസ് മോറിസ് എന്ന ഔള്‍റൗണ്ടര്‍ ടീമിലെത്തിയതോടെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കരുത്ത് പതിന്മടങ്ങ് വര്‍ധിച്ചു. സെയ്‌നിയും ചാഹലും മിക്ക കളിയിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിറാജിന് പകരം ചിലപ്പോള്‍ ഇന്ന് ഉമേഷ് യാദവിന് അവസരം നല്‍കിയേക്കും.

