ദുബായ്: കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ബൗളിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. സൺറൈസേഴ്സിൽ ഒരു മാറ്റമാണുള്ളത്. ഷഹബാസ് നദീമിന് പകരം ഖലീൽ അഹമ്മദ് ടീമിൽ ഇടം നേടി. പഞ്ചാബിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. മായങ്ക് അ​ഗർവാളിന് പകരം മൻദീപ് സിങ്ങും ജിമ്മി നീഷാമിന് പകരം ക്രിസ് ജോർദാനും പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി ഇന്നിറങ്ങും. പരിക്കുമൂലമാണ് മായങ്ക് ഇന്ന് കളിക്കാത്തത്.

അവസാന മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. കരുത്തരായ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ പഞ്ചാബ് കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ രാജസ്ഥാനെതിരെ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയമാണ് ഹൈദരാബാദ് നേടിയത്.

ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താകും എന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും അദ്ഭുതകരമായി തിരിച്ചെത്തി തുടര്‍ച്ചായി മൂന്നു വിജയങ്ങള്‍ നേടിയ പഞ്ചാബ് അതേ ഫോം ആവര്‍ത്തിക്കാനാണ് ഇന്നും ഇറങ്ങുന്നത്. ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍ ടീമില്‍ സ്ഥാനം നേടിയതോടെ പഞ്ചാബിന്റെ തലവര തെളിഞ്ഞു. ഗെയ്ല്‍ ഈ സീസണില്‍ കളിച്ച ഒരു കളിയില്‍ പോലും പഞ്ചാബ് തോല്‍വിയറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്യാപ്റ്റന്‍ രാഹുല്‍, മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍, ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍, നിക്കോളാസ് പൂരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ മികച്ച ഫോമിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഫോം വീണ്ടെടുത്ത മാക്‌സ്വെല്‍ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ പഞ്ചാബ് ബൗളിങ് നിര സുശക്തമാണ്. ഷമി, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, ജിമ്മി നീഷം, മാക്‌സ്വെല്‍, എം.അശ്വിന്‍, രവി ബിഷ്‌ണോയ് എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം ബൗളിങ്ങില്‍ കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

മറുഭാഗത്ത് മനീഷ് പാണ്ഡെയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ പ്രതീക്ഷ. കൈവിട്ടുപോയ മത്സരം ഒറ്റയാള്‍ പ്രകടനത്തിലൂടെ മനീഷ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന് തിരിച്ചു നല്‍കിയിരുന്നു. വിജയ് ശങ്കറും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഇവരെക്കൂടാതെ വാര്‍ണര്‍, ബെയര്‍സ്‌റ്റോ, വില്യംസണ്‍ എന്നിവര്‍ കൂടി ബാറ്റിങ് നിരയിലെത്തുന്നതോടെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് മികച്ച ടീമാകുന്നു. റാഷിദ് ഖാന്‍ നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് നിരയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുടീമുകളും ഈ സീസണില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് 69 റണ്‍സിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇതുവരെ 15 തവണ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 11 തവണയും വിജയം സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. വെറും നാലുതവണ മാത്രമാണ് പഞ്ചാബിന് ജയിക്കാനായത്.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം വായിക്കാം...

