അബുദാബി: കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ഇരുടീമുകളിലും ഓരോ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത്. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ശിവം മാവിയ്ക്ക് പകരം പ്രസിദ് കൃഷണ കളിക്കും. പഞ്ചാബില്‍ കോട്രെലിന് പകരം ക്രിസ് ജോര്‍ദന്‍ ഇറങ്ങും.

മികച്ച ടീമായിരുന്നിട്ടും മത്സരങ്ങള്‍ വിജയിക്കാത്തതിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ് പഞ്ചാബ്. എന്നാല്‍ അവസാന മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനെ തോല്‍പ്പിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

ഏറെ പ്രതീക്ഷകള്‍ നല്‍കിയാണ് പഞ്ചാബ് ഈ സീസണില്‍ കളിച്ചുതുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ആറു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരു ജയം മാത്രമാണ് ടീമിന് നേടാനായത്. മധ്യനിരയിലെ ഫോമില്ലായ്മയാണ് ടീമിന്റെ തലവേദന. രവി ബിഷ്‌ണോയി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ബൗളര്‍മാരെല്ലാം ഫോമിലേക്കുയരാത്തതും പഞ്ചാബ് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. നിലവില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ടീം. മായങ്ക് അഗര്‍വാളും ക്യാപ്റ്റന്‍ രാഹുലും ചേര്‍ന്ന് മികച്ച തുടക്കം ടീമിന് നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊത്ത പ്രകടനം മറ്റ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല. കൂറ്റന്‍ അടികള്‍ക്ക് പേരുകേട്ട മാക്‌സ്വെല്‍ ഫോമിന്റെ നിഴലില്‍ മാത്രമൊതുങ്ങുന്നത് ടീമിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ മാക്‌സ്വെല്ലിന് പകരം യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ബോസ് ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍ ഇറങ്ങിയേക്കും. നിക്കോളാസ് പൂരന്‍ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ബാറ്റിങ്ങിലെ പോരായ്മകള്‍ ഒരുവിധം ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബൗളിങ് വിഭാഗം നന്നായി മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്.

എന്നാല്‍ മറുഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട മത്സരം ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ഇറങ്ങുന്നത്. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, നിതീഷ് റാണ, മോര്‍ഗന്‍, റസ്സല്‍, രാഹുല്‍ ത്രിപാഠി തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിര ശക്തമാണ്. ക്യാപ്റ്റന്‍ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ ഫോമില്ലായ്മ മാത്രമാണ് ടീമിന്റെ പ്രശ്‌നം. ബൗളിങ് വിഭാഗത്തിലും പഞ്ചാബിനെക്കാള്‍ ഒരുപടി മുന്നിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, സുനില്‍ നരെയ്ന്‍, ശിവം മാവി, നാഗര്‍കോട്ടി തുടങ്ങിയവര്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്.

പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് പഞ്ചാബിന് മേല്‍ വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ട്. ആകെ 25 തവണ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ കൊല്‍ക്കത്ത 17 തവണ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. പഞ്ചാബിന് എട്ടുമത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നാലിലും കൊല്‍ക്കത്തയാണ് വിജയിച്ചത്.

Content Highlights: Kings XI Punjab will clash with Kolkata Knight Riders in Abu Dhabi