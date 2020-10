ദുബായ്: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് റോയല്‍ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് പോരാട്ടം. പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇരുടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. നാലു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൂന്നു വീതം ജയങ്ങളാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമുള്ളത്.

ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി കൂടി ഫോമിലേക്കെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍. രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ അനായാസമാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ വിജയത്തിലെത്തിയത്. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചും ഡിവില്ലിയേഴ്‌സുമെല്ലാം ഫോമിലാണ്. വാഷിങ്ടന്‍ സുന്ദറും യൂസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലും കണിശതയോടെ പന്തെറിയുന്നു. നവ്ദീപ് സെയ്‌നിയുടെ പ്രകടനവും ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കരുത്ത് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇസുരു ഉദാന തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പരിക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ കളിക്കാതിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ക്രിസ് മോറിസ് ഇന്ന് തിരിച്ചെത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ആദം സാംപയ്ക്ക് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

മറുവശത്തും ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫോം വീണ്ടെടുത്തതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഡല്‍ഹിയും. ഈ സീസണില്‍ സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന ടീമാണ് ഡല്‍ഹി. പൃഥ്വി ഷാ ഫോം തുടരുമ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ കൂടി ഫോമിലേക്കെത്തിയത് ഡല്‍ഹിക്ക് നേട്ടമാണ്. ശ്രേയസിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയും പ്രശംസനീയമാണ്. ബൗളിങ്ങില്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് ബൗളര്‍ കഗിസോ റബാദയുടെ പ്രകടനമാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ കരുത്ത്. ആന്റിച്ച് നോര്‍ട്ടിയയും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നു.

