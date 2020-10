അബുദാബി: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെ നേരിടും.

പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ആദ്യ നാലിലുള്ള ഇരു ടീമുകളും പട്ടികയില്‍ മുന്നിലെത്താനാണ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. നിലവില്‍ ഏഴു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഞ്ചു ജയങ്ങളുള്ള മുംബൈക്ക് ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്താം.

സീസണില്‍ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മത്സരവും അബുദാബിയില്‍ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെ 49 റണ്‍സിന് തകര്‍ത്ത് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ജയം കുറിച്ചു. മുംബൈ ഉയര്‍ത്തിയ 196 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് 20 ഓവറില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 146 റണ്‍സെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്കിന് പകരം ഓയിന്‍ മോര്‍ഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ന് കൊല്‍ക്കത്ത ടീം ഇറങ്ങുക. ബൗളിങ് ആക്ഷനിലെ സംശയം കാരണം പുറത്തിരുന്ന സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ ഇന്നും കളിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല. ആന്ദ്രേ റസ്സല്‍ ഫോമിലെത്താത്തതും കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.

മറുവശത്ത് മുന്‍നിര ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരും ബൗളര്‍മാരും ഒരു പോലെ ഫോമിലേക്കെത്തിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുംബൈ. സന്തുലിതമായ ടീമാണവര്‍. നിലയുറപ്പിച്ച് കളിക്കാനും അടിച്ചുതകര്‍ക്കാനും പോന്നവര്‍ മുംബൈ നിരയിലുണ്ട്.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം വായിക്കാം...

