ഷാര്‍ജ: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിര്‍ണായക പോരാട്ടത്തില്‍ കിങ്സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടും. തുടര്‍ച്ചയായ നാല് ജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലിറങ്ങുന്ന പഞ്ചാബിന് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും ജയം അത്യാവശ്യമാണ്.

നിലവില്‍ 11 മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് 10 പോയിന്റുള്ള പഞ്ചാബ് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. 12 പോയന്റുള്ള കൊല്‍ക്കത്ത നാലാമതും. പഞ്ചാബ് ജയിച്ചാല്‍ തങ്ങളുടെ നാലാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കും ഈ മത്സരം നിര്‍ണായകമാണ്.

സീസണില്‍ നേരത്തെ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കായിരുന്നു ജയം. അന്ന് വിജയത്തിന്റെ വക്കില്‍ നിന്ന് കളികൈവിട്ട പഞ്ചാബിന് ഇത് പകരംവീട്ടാനുള്ള അവസരമാണ്.

പഞ്ചാബ് ടീമില്‍ പരിക്കേറ്റ മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ ഇന്നും കളിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല. കെ.എല്‍ രാഹുല്‍, ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍, നിക്കോളാസ് പൂരന്‍ എന്നിവരുടെ ഫോം പഞ്ചാബിന് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും ഗ്ലെന്‍ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ കാര്യം തലവേദനയാണ്. ഷാര്‍ജയിലേത് ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടായതിനാല്‍ ഗെയില്‍ വെടിക്കെട്ട് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.

മറുവശത്ത് നിതീഷ് റാണ ഫോമിലേക്കെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത. സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ തിരിച്ചെത്തിയതും താരന്റെ ബാറ്റിങ് ഫോമിലായതും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസമുയര്‍ത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കരുത്തരായ ഡല്‍ഹിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കൊല്‍ക്കത്തയുടെ വരവ്.

