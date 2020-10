അബുദാബി: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ് - മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് പോരാട്ടം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിത തോല്‍വി വഴങ്ങിയാണ് ഇരു ടീമുകളും എത്തുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിനെതിരേ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്.

മറുവശത്ത് രാജസ്ഥാനെതിരേ വീജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടായിട്ടും അവസാന നിമിഷം കളി കൈവിട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പഞ്ചാബ്.

ഇഷാന്‍ കിഷനും കിറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡും ഫോമിലേക്കെത്തിയത് മുംബൈക്ക് നേട്ടമാണ്. എന്നാല്‍ ട്വന്റി 20 സ്‌പെഷലിസ്റ്റായ സ്‌ട്രൈക്ക് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ റണ്‍സ് വഴങ്ങുന്നത് തിരിച്ചടിയാണ്. ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട് തമ്മില്‍ ഭേദമാണെങ്കിലും ജെയിംസ് പാറ്റിന്‍സണ്‍ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാത്തതും മുംബൈക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. അതേസമയം ഐ.പി.എല്‍ കരിയറില്‍ 5000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് മുംബൈ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ.

മറുവശത്ത് കെ.എല്‍ രാഹുലും മായങ്ക് അഗര്‍വാളും അടങ്ങുന്ന പഞ്ചാബ് ബാറ്റിങ് നിര മികച്ച ഫോമിലാണ്. മാക്‌സ്‌വെല്ലും നിക്കോളാസ് പുരനും കൂടി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഫോമിലേക്കെത്തിയതോടെ ബാറ്റിങ്ങിലെ അവരുടെ തലവേദന ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണിങ്ങില്‍ രാഹുലും മായങ്കും തിളങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും അവസരമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല.

ബൗളിങ് വിഭാഗത്തിലാണ് പഞ്ചാബിന് തലവേദന. കോട്രലും ഷമിയും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ നന്നായി തല്ലുവാങ്ങി. യുവതാരം രവി ബിഷ്‌ണോയ് മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നത് പഞ്ചാബിന് ആശ്വാസമാണ്.

