ദുബായ്: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെതിരേ ടോസ് നേടിയ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സ് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഡല്‍ഹി ടീമില്‍ പരിക്കേറ്റ ഋഷഭ് പന്തിന് പകരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ ഇടംപിടിച്ചു. അലക്‌സ് കാരി വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും. രാജസ്ഥാന്‍ ടീമില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.

സീസണില്‍ നേരത്തെ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ വിജയം ഡല്‍ഹിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. അന്ന് ഡല്‍ഹി ഉയര്‍ത്തിയ 185 ലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന രാജസ്ഥാന്‍ 138 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ട് ആകുകയായിരുന്നു.

സീസണില്‍ അഞ്ചു ജയവുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമതാണ് ഡല്‍ഹി. മൂന്നു ജയം മാത്രമുള്ള രാജസ്ഥാന്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്തും. ഇപ്പോള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാല് തോല്‍വികള്‍ക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനെതിരേ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സ് നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും എഴുതിത്തള്ളാവുന്ന താരമല്ല. ജോസ് ബട്ട്‌ലറും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും അടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിര കടലാസില്‍ പുലികളാണെങ്കിലും അതിനൊത്ത പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലൊന്നും പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. തുടര്‍ച്ചയായ മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണ്‍ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ നിലയുറപ്പിച്ച് കളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. ഫിനിഷര്‍ റോളില്‍ തിളങ്ങുന്ന രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയയും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. ബൗളിങ്ങില്‍ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ തിളങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സ് ഇന്ന് കൂടുതല്‍ ഓവറുകള്‍ എറിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ സ്‌റ്റോക്ക്‌സ് ഒരു ഓവര്‍ മാത്രമാണ് ബൗള്‍ ചെയ്തത്.

മറുവശത്ത് ബാറ്റിങ്ങും ബൗളിങ്ങും ഒരു പോലെ തിളങ്ങുന്നതാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ കരുത്ത്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തോല്‍വി അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം വായിക്കാം...

Content Highlights: IPL 2020 Delhi Capitals will take on Rajasthan Royals