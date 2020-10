ദുബായ്: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് - സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് പോരാട്ടം. പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള രണ്ട് ടീമുകളാണ് ഇന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

ആറു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ചെന്നൈ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ചെന്നൈ വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഹൈദരാബാദിന് മൂന്നാം മത്സരത്തിലെ വിജയം ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്.

പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായിരുന്ന അമ്പാട്ടി റായുഡു ഇന്ന് ചെന്നൈ നിരയില്‍ തിരിച്ചെത്തും. ജോഷ് ഹെയ്‌സല്‍വുഡ് ടീമിലെത്തിയത് ചെന്നൈ നിരയ്ക്ക് നേട്ടമാണ്.

മറുവശത്ത് കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റിങ് നിരയുടെ കരുത്ത് വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോയും മനീഷ് പാണ്ഡെയുമെല്ലാം ഫോമിലാണെന്നതും അവര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസമേകുന്നു.

ബൗളിങ്ങായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിന് തലവേദന. എന്നാല്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും നടരാജനും റഷീദ് ഖാനും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങിയതോടെ ഹൈദരാബാദിന് ആശ്വാസമായി.

Content Highlights: IPL 2020 Chennai Super Kings look to turn things around against Sunrisers Hyderabad