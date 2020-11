അബുദാബി: സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ഡൽഹിയിൽ‍ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. പൃഥ്വി ഷാ, സാംസ് എന്നിവർക്ക് പകരം പ്രവീൺ ദുബെ, ഹെറ്റ്മെയർ എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടം നേടി. സൺറൈസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിച്ച അതേ ടീമിനെ നിലനിർത്തി. വൃദ്ധിമാൻ സാഹ ഇന്നും കളിക്കില്ല.

പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്തിയ ഡല്‍ഹി അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ തളര്‍ന്നുപോവുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഒന്നാം ക്വാളിഫയറില്‍ മുംബൈയോട് 57 റണ്‍സിന്റെ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ടീം അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തിലല്ല ഞായറാഴ്ച കളിക്കാനെത്തുന്നത്. ആദ്യ റണ്‍ എടുക്കുംമുമ്പ് ആദ്യ മൂന്ന് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ടീം തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് അന്ന് 143 റണ്‍സിലെത്തിയത്. മികച്ച യുവ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരതയില്ലായ്മ ടീമിനെ അലട്ടുന്നു. ഓപ്പണര്‍ പൃഥ്വി ഷാ അവസാനത്തെ ആറ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ മൂന്നുവട്ടം പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. നേരത്ത അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് സെഞ്ചുറിയടിച്ച മറ്റൊരു ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ അവസാന അഞ്ച് ഇന്നിങ്‌സില്‍ മൂന്നുവട്ടം പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങി. ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരും നല്ല ഫോമിലാണെന്ന് പറയാനാകില്ല.

കാഗിസോ റബാഡ, ആന്റിച്ച് നോര്‍ത്യെ, ആര്‍.അശ്വിന്‍, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബൗളിങ് നിര ശക്തമാണെങ്കിലും അമിത് മിശ്ര, ഇഷാന്ത് ശര്‍മ എന്നിവര്‍ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായത് ടീമിന്റെ സംതുലനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ രണ്ടു കളികളിലും ഡല്‍ഹി ഹൈദരാബാദിനോട് തോറ്റിരുന്നു. 525 റണ്‍സെടുത്ത് ശിഖര്‍ ധവാനാണ് ടീമിന്റെ ടോപ്‌സ്‌കോറര്‍. 25 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയ കാഗിസോ റബാഡയാണ് ബൗളര്‍മാരില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്

പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ ഏഴ് കളികളില്‍ മൂന്നുജയം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഹൈദരാബാദ് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ മടങ്ങും എന്ന ഘട്ടത്തില്‍നിന്ന് തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നീ വമ്പന്‍മാരെ തോല്‍പ്പിച്ച് പ്ലേ ഓഫിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച എലിമിനേറ്ററില്‍ ബാംഗ്ലൂരിനെ വീണ്ടും തോല്‍പ്പിച്ച് ക്വാളിഫയര്‍ രണ്ടിലെത്തി. ഇതോടെ തുടര്‍ച്ചയായി നാലു വിജയങ്ങളായി.

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ നാല് ക്യാപ്റ്റന്‍മാര്‍ ടീമിലുണ്ട്. ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍, കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍, ജാസണ്‍ ഹോള്‍ഡര്‍, റാഷിദ് ഖാന്‍ എന്നിവര്‍. ഇവരുടെ പരിചയസമ്പത്ത് ഹൈദരാബാദിന് കരുത്താകുന്നു.

ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറുടെ കുതിപ്പ് തന്നെയാണ് ബാറ്റിങ്ങില്‍ പ്രധാന കരുത്ത്. മനീഷ് പാണ്ഡെ, കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കൊപ്പം ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ജാസണ്‍ ഹോള്‍ഡര്‍ കൂടി എത്തിയത് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടി. സന്ദീപ് ശര്‍മ, ജാസണ്‍ ഹോള്‍ഡര്‍, ടി. നടരാജന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ പേസ് നിരയും ഷഹബാസ് നദീം, റാഷിദ് ഖാന്‍ എന്നിവരുടെ സ്പിന്നും ചേരുന്ന ബൗളിങ്ങാണ് വലിയ കരുത്ത്. 546 റണ്‍സെടുത്ത വാര്‍ണര്‍ മികച്ച ഫോമിലാണ്. മികച്ച ഇക്കണോമിയില്‍ പന്തെറിയുന്ന റാഷിദ് ഖാനാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ബൗളിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന ആയുധം.

