അബുദാബി: കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ബൗളിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ഇരുടീമുകളും രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്.

സണ്‍റൈസേഴ്‌സില്‍ ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, നദീം എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം സമദ്, മലയാളിതാരം ബേസില്‍ തമ്പി എന്നിവര്‍ കളിക്കും. ബേസില്‍ തമ്പിയ്ക്ക് ഈ സീസണില്‍ ആദ്യമായാണ് കളിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ഗ്രീന്‍, പ്രസിദ് കൃഷ്ണ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന്‍ എന്നിവര്‍ ടീമിലിടം നേടി.

പുതിയ നായകന്‍ ഒയിന്‍ മോര്‍ഗന് കീഴില്‍ ആദ്യവിജയം സ്വന്തമാക്കാനാണ് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ മോര്‍ഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കളിക്കാനിറങ്ങിയതെങ്കിലും കൊല്‍ക്കത്ത എട്ടുവിക്കറ്റിന്റെ കൂറ്റന്‍ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു. സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനോട് 20 റണ്‍സിന് തോല്‍വി വഴങ്ങിയാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജയത്തില്‍ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇരുടീമുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

മികച്ച ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പുണ്ടെങ്കിലും താരങ്ങള്‍ ഫോമിലേക്കുയരാത്തത് കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ മാത്രമാണ് സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്നത്. നിതീഷ് റാണ, ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്ക്, ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ തുടങ്ങിയ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് ഇതുവരെ ഫോം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല,. മോര്‍ഗനും കമ്മിന്‍സും ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്നത് ടീമിന് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. ബൗളിങ്ങില്‍ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം ടീം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ ഇന്ന് കളിച്ചേക്കും.

സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനും ബാറ്റിങ്‌ലൈനപ്പാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ഓപ്പണര്‍മാരായ ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോയും ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും മനീഷ് പാണ്ഡെയും കെയ്ന്‍ വില്യംസണുമെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലാണ്. എന്നാല്‍ അവസാന ഓവറുകളില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ കളിച്ച് സ്‌കോര്‍ വേഗം കൂട്ടാന്‍ ഒരു പിഞ്ച് ഹിറ്റര്‍ ടീമിലില്ല. ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ ബൗളിങ്ങില്‍ മൂര്‍ച്ച കുറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സന്ദീപ് ശര്‍മ നന്നായി എറിയാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രശ്‌നം ഏറെക്കുറെ പരിഹരിച്ചു. റാഷിദ് ഖാനും നടരാജനുമാണ് ടീമിന്റെ പ്രധാന ബൗളിങ് ആയുധങ്ങള്‍.

സീസണില്‍ ഇരുടീമുകളും രണ്ടാം തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ഏഴ് വിക്കറ്റിന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇതുവരെ 18 തവണ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടി. അതില്‍ 11 തവണ കൊല്‍ക്കത്ത വിജയിച്ചപ്പോള്‍ 7 തവണ വിജയം സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ ഒപ്പം നിന്നു. നിലവില്‍ എട്ടുകളികളില്‍ നിന്നും നാല് ജയങ്ങളുമായി കൊല്‍ക്കത്ത പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതും ഹൈദരാബാദ് ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും മൂന്നുജയങ്ങളുമായി അഞ്ചാമതുമാണ്.

Content Highlights: Eoin Morgan aims for first win as KKR captain against SRH