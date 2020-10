ദുബായ്: ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഐ.പി.എല്‍ മത്സരത്തില്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ നേരിടും. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 7.30 നാണ് മത്സരം. ഇരുവരും ഈ സീസണില്‍ രണ്ടാം തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ സൂപ്പര്‍ ഓവറിലൂടെ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഇരട്ട സൂപ്പര്‍ ഓവറിലൂടെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ കീഴടക്കിയ ആവേശത്തില്‍ പഞ്ചാബ് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ഡല്‍ഹി ഏകദേശം പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പഞ്ചാബിന് ഇനിയുള്ള കളികളെല്ലാം നിര്‍ണായകമാണ്.

ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ പഞ്ചാബ് വീണ്ടും വിജയങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങി. അവസാന രണ്ടുമത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചതോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പഞ്ചാബ്. ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍, ക്യാപ്റ്റന്‍ രാഹുല്‍, മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍, നിക്കോളാസ് പൂരന്‍, മുഹമ്മദ് ഷമി, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, രവി ബിഷ്‌ണോയ് എന്നീ താരങ്ങളുടെ ഫോം പഞ്ചാബിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു.

മറുഭാഗത്ത് ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ഡല്‍ഹി ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതാണ് ടീം. ശിഖര്‍ ധവാന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമാണ് ക്യാപിറ്റല്‍സിന്റെ പ്രധാന ആയുധം. ശ്രേയസ്സ് അയ്യര്‍, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍, സ്റ്റോയിനിസ്, ആന്റിച്ച് നോര്‍ക്വേ, കഗിസോ റബാദ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലാണ്. നിലവില്‍ 9 കളികളില്‍ നിന്നും എഴ് വിജയങ്ങളാണ് ഡല്‍ഹിയ്ക്കുള്ളത്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും മൂന്നു വിജയങ്ങളുള്ള പഞ്ചാബ് പട്ടികയില്‍ ഏഴാമതാണ്.

ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 25 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 14 വണ പഞ്ചാബ് വിജയിച്ചു. 11 തവണ വിജയം ഡല്‍ഹിയ്‌ക്കൊപ്പം നിന്നു.

Content Highlights: Delhi Capitals will play with Kings XI punjab in IPL 2020