ദുബായ്: കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ ലോകത്തുനടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച പര്യവസാനം. അമ്പതുദിവസത്തിലേറെ നീണ്ട ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്റെ ഫൈനലില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സും ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സും ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകീട്ട് 7.30 മുതല്‍ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

രോഹിത് ശര്‍മ നയിക്കുന്ന മുംബൈ നിലവിലെ ജേതാക്കളാണ്. നേരത്തേ നാലുവട്ടം കിരീടം നേടി. ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ നയിക്കുന്ന ഡല്‍ഹിക്ക് ഇത് ആദ്യ ഫൈനല്‍.

2013, 2015, 2017, 2019 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജേതാക്കളായ മുംബൈ, 2010-ല്‍ റണ്ണറപ്പാവുകയും ചെയ്തു. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇത്രയും സ്ഥിരതയോടെ കളിച്ച മറ്റൊരു ടീമില്ല. ഈ സീസണിലും മുംബൈയുടെ പ്രകടനം ആധികാരികമായിരുന്നു. പ്രാഥമികഘട്ടത്തില്‍ ഒമ്പതു കളികള്‍ ജയിച്ച് ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരായി പ്ലേ ഓഫിലെത്തി. അവിടെ, ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ 57 റണ്‍സിന് തകര്‍ത്ത് ഫൈനലിലേക്ക്.

ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്ക്, രോഹിത് ശര്‍മ, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, കീറണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ, സൗരഭ് തിവാരി എന്നിവരടങ്ങിയ മുംബൈയുടെ ബാറ്റിങ് നിര അതിശക്തമാണ്. ഇതില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകള്‍ പരാജയമായാലും മറ്റുള്ളവര്‍ ആ വിടവ് നികത്തുന്നു. ഈ സീസണില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍ നേടിയ 10 ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരില്‍ മുബൈയുടെ മൂന്നുപേരുണ്ട്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട് എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ബൗളിങ് നിരയ്ക്കും താരതമ്യമില്ല.

ഈ സീസണില്‍ മുംബൈയും ഡല്‍ഹിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്നത് ഇത് നാലാംതവണയാണ്. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും മുംബൈ ജയിച്ചു. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ ആദ്യം അഞ്ചുവിക്കറ്റിനും പിന്നീട് ഒമ്പത് വിക്കറ്റിനും ജയിച്ചു. പ്ലേ ഓഫില്‍ 57 റണ്‍സ് ജയം.ഒന്നാം ക്വാളിഫയറില്‍ മുംബൈയോട് തോറ്റെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ 17 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് ഫൈനലിന് യോഗ്യതനേടിയത്. ഇതിനായി ടീമില്‍ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി.

ഫോമിലല്ലാത്ത ഓപ്പണര്‍ പൃഥ്വി ഷായെ മാറ്റി ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മാര്‍ക്കസ് സ്റ്റോയ്‌നിസിനെ കൊണ്ടുവന്നത് വിജയമായി. സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കിയ ഷിംറോണ്‍ ഹെറ്റ്‌മെയറും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയര്‍ന്നു. ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ഫോമിലായാല്‍ ടീം ഒന്നാകെ ഉണരും. ഒന്നോ രണ്ടോ അസാമാന്യ ഇന്നിങ്‌സുകള്‍കൊണ്ടേ ഡല്‍ഹിക്ക് ഫൈനലില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകൂ.

ചൊവ്വാഴ്ച ഫൈനല്‍ കളിച്ചാല്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ഐ.പി.എലില്‍ 200 മത്സരം തികയ്ക്കും. എം.എസ്. ധോനിയാണ് (204) നേരത്തേ ആ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട മറ്റൊരാള്‍. പരിക്കുകാരണം രോഹിതിന് ഈ സീസണില്‍ നാലു മത്സരം നഷ്ടമായിരുന്നു. കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പര്‍പ്പിള്‍ ക്യാപിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ഫൈനലിലും തുടരും. 16 ഇന്നിങ്‌സില്‍ 29 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഡല്‍ഹിയുടെ കാഗിസോ റബാഡയാണ് ഇപ്പോള്‍ പട്ടികയില്‍ മുന്നില്‍. മുംബൈയുടെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ രണ്ടാമതും (27).

