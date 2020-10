ദുബായ്: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 3.30 നാണ് മത്സരം.

പ്ലേ ഓഫില്‍ യോഗ്യത നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്. മികച്ച ഫോമിലാണ് കോലിയും സംഘവും. എന്നാല്‍ തുടര്‍പരാജയങ്ങളില്‍ നിന്നും കരകയറാനാണ് ചെന്നൈ ഇറങ്ങുന്നത്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ മങ്ങിയ ചെന്നൈ അവസാന മത്സരങ്ങളില്‍ എല്ലാം ജയിച്ച് മാനം കാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഈ സീസണില്‍ ആദ്യം ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ 37 റണ്‍സിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരും ബൗളര്‍മാരും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്നതിനാല്‍ കോലിയ്ക്ക് സമ്മര്‍ദം കുറവാണ്. എന്നാല്‍ തുടര്‍ത്തോല്‍വികള്‍ ചെന്നൈ നായകന്‍ ധോനിയെ വലിയ സമ്മര്‍ദത്തിലാണ് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇതുവരെ അവസരം ലഭിക്കാത്ത താരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുമെന്ന് ധോനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചെന്നൈയിലെ മലയാളി താരം ആസിഫ് ചിലപ്പോള്‍ കളിച്ചേക്കും. ഇന്ന് പച്ച നിറമുള്ള ജഴ്‌സി ധരിച്ചാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ കളിക്കുക.

നിലവില്‍ 10 കളികളില്‍ നിന്നും ഏഴുവിജയങ്ങളുമായി ബാംഗ്ലൂര്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതാണ്. എന്നാല്‍ 11 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും മൂന്നുജയങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ചെന്നൈ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും 25 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 15 മത്സരങ്ങളില്‍ ചെന്നൈ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ബാംഗ്ലൂര്‍ ആകെ ഒന്‍പതുമത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

