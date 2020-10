അബുദാബി: ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍കിങ്‌സിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സില്‍ ഇന്ന് പീയുഷ് ചൗളയ്ക്ക് പകരം കരണ്‍ ശര്‍മ കളിക്കും. കൊല്‍ക്കത്ത കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ അതേ കളിക്കാരെ തന്നെ നിലനിര്‍ത്തി.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിനെ പത്തുവിക്കറ്റിന് തറപറ്റിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍കിങ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനോട് പൊരുതിത്തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ഇന്നത്തെ കളി നിര്‍ണായകമാണ്. നിലവില്‍ നാല് കളികളില്‍ നിന്നും നാലുപോയന്റുകളുമായി കൊല്‍ക്കത്ത പട്ടികയില്‍ നാലാമതും അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും നാലുപോയന്റുമായി ചെന്നൈ അഞ്ചാമതുമാണ്. ഒരു മത്സരം കുറച്ചു കളിച്ചതിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഓപ്പണര്‍മാരായ ഷെയ്ന്‍ വാട്‌സണിലും ഫാഫ് ഡുപ്ലെസ്സിയിലുമാണ് ചെന്നൈയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 181 റണ്‍സിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയര്‍ത്തിയത്. ഇവരെക്കൂടാതെ അമ്പാട്ടി റായുഡു, കേദാര്‍ ജാദവ്, ക്യാപ്റ്റന്‍ ധോനി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സാം കറന്‍, ഡ്വെയ്ന്‍ ബ്രാവോ തുടങ്ങിയ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരും ചെന്നൈ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിന്റെ ശക്തിയാണ്. ദീപക് ചാഹര്‍, പീയുഷ് ചൗള, ശാര്‍ദുല്‍ ഠാക്കൂര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബൗളിഹ് നിരയും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനോട് പൊരുതിത്തോറ്റാണ് കൊല്‍ക്കത്തയുടെ വരവ്. 229 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന കൊല്‍ക്കത്ത 210 റണ്‍സ് നേടി. അതും അവസാന ഓവറുകളില്‍ നടത്തിയ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, നിതീഷ് റാണ, ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍, ഒയിന്‍ മോര്‍ഗന്‍, രാഹുല്‍ ത്രിപാഠി എന്നിവരെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലാണ്. ക്യാപ്റ്റന്‍ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്ക് ഫോമിലേക്കുയരാത്തത് ടീമിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കംലേഷ് നാഗര്‍കോട്ടി, ശിവം മാവി, പാറ്റ് കമ്മിന്‍സണ്‍, സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ നന്നായി ബൗള്‍ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങിയില്ല.

ഇതുവരെ 20 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 13 തവണ ചെന്നൈ വിജയം നേടി. 7 തവണ കൊല്‍ക്കത്ത വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

Content Highlights: Chennai Super Kings will play against Kolkata Knight Riders today at Abu Dhabi