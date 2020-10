അബുദാബി: ഐ.പി.എല്ലിലെ വളരെ നിര്‍ണായകമായ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ന് കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെ നേരിടും. അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായെദ് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകിട്ട് 7.30 നാണ് മത്സരം.

അവസാന അഞ്ചുമത്സരങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ജയിച്ച് ഫോമിന്റെ പാരമ്യതയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണ് കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുമത്സരങ്ങളില്‍ ജയിച്ചാല്‍ പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാം. നിലവില്‍ 12 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 12 പോയന്റുകളാണ് പഞ്ചാബിനുള്ളത്.

മറുവശത്ത് ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിനാണ് രാജസ്ഥാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവില്‍ പ്ലേ ഓഫില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ ഇനിയുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ജയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പഞ്ചാബ്, കൊല്‍ക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ് ടീമുകള്‍ 14 പോയന്റ് നേടാതിരിക്കുകയും വേണം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ തറപറ്റിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ടീം ഇന്നിറങ്ങുക.

ഇരുടീമുകളും ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയയുടെയും മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങളുടെ ബലത്തില്‍ രാജസ്ഥാനാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന ഓപ്പണര്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കും. ക്രിസ് ഗെയ്‌ലും നിക്കോളാസ് പൂരനും രാഹുലും മാക്‌സ്വെല്ലുമെല്ലാം ചേരുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയും ഷമി നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് നിരയും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.

മറുവശത്ത് സഞ്ജു സാംസണും ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സും ഫോം വീണ്ടെടുത്തത് രാജസ്ഥാന് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാല്‍ മാത്രമേ കൂടുതല്‍ നെറ്റ് റണ്‍റേറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനാകൂ.

Content Highlights: Both Kings XI Punjab and Rajasthan Royals look to add two more points to their names.