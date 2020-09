ദുബായ്: ഐ.പി.എൽ 13-ാം പതിപ്പിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായി വിൻഡീസിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഓൾറൗണ്ടർ ആന്ദ്രേ റസ്സൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയേക്കും.

വമ്പനടികൾക്ക് കെൽപ്പുള്ള റസ്സലിന്റെ കഴിവ് ടീമിനായി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് കെ.കെ.ആർ കോച്ച് ബ്രെണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിന്റെയും മെന്റർ ഡേവിഡ് ഹസ്സിയുടെയും പദ്ധതി.

ആവശ്യമായ പന്തുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഇതുവരെ ആർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി എന്ന നാഴികക്കല്ല് സ്വന്തമാക്കാൻ റസ്സലിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഡേവിഡ് ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

''ഇത് (റസ്സലിനെ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറക്കുന്നത്) ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുകയും മത്സരം വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ? റസ്സൽ മൂന്നാമതിറങ്ങുകയും 60 പന്തുകളോളം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയേക്കാം.'' - കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി 13 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 56.66 ബാറ്റിങ് ശരാശരിയിൽ 510 റൺസ് നേടിയ താരമാണ് റസ്സൽ.

''അദ്ദേഹം ഒരു അസാധ്യ കളിക്കാരനാണ്. ടീമിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ് റസ്സൽ. സന്തുലിതമായ ഒരു ടീമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഏത് സ്ഥാനത്തും ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.'' - ഹസ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇത്തവണ നിലവിലെ ജേതാക്കളായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരേ സെപ്റ്റംബർ 23-ന് അബുദാബിയിലാണ് കൊൽത്തക്കയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

