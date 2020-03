മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് സീസണില്‍ ഓരോ മത്സരത്തിനും സംസ്ഥാന അസോസിയേഷന് നല്‍കേണ്ട തുക ഉയര്‍ത്തിയതില്‍ ടീം ഉടമകള്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍.

കഴിഞ്ഞ സീസണ്‍ വരെ ഓരോ മത്സരത്തിനും ടീം ഉടമകള്‍ 30 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു സംസ്ഥാന അസോസിയേഷന്‍ നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇത്തവണ അത് 20 ലക്ഷം കൂട്ടി 50 ലക്ഷമാക്കി.

എന്നാല്‍, ടീമുകളോട് ചോദിച്ചല്ല ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും തങ്ങളുടെ ഒരു വരുമാനത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നു ഒരു ടീം പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.

ബി.സി.സി.ഐ. ഒരു സീസണില്‍ 2000 കോടിയോളം സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍, ടീമുകള്‍ അതിന്റെ ഒരംശം പോലും സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ സമ്മാനത്തുകയും ബി.സി.സി.ഐ. വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നു.

