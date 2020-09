ദുബായ്: ഐ.പി.എല്ലിനെത്തുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ക്വാറന്റീനിൽ ഇളവ്. 36 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടത്. നേരത്തെ ആറു ദിവസം കളിക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഓസ്ട്രേലിയയുടേയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേതുമായി 21 കളിക്കാരാണ് ദുബായിലേക്ക് ഐ.പി.എല്ലിനായി എത്തുന്നത്.

ക്വാറന്റീൻ 36 മണിക്കൂറാക്കി കുറച്ചതോടെ മിക്ക ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും തങ്ങളുടെ പ്രധാന കളിക്കാരെ ആദ്യ മത്സരം മുതൽ ഇറക്കാം. യു.എ.ഇയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പും യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും കളിക്കാർ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകും. ഒരു ബയോസെക്യുർ ബബിൡ നിന്ന് മറ്റൊരു ബബിളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് ക്വാറന്റീൻ സമയം 36 മണിക്കൂറായി കുറച്ചത്.

ക്വാറന്റീനിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചതോടെ ചെന്നൈ താരങ്ങളായ ഹസൽവുഡ്, ടോം കറൻ, രാജസ്ഥാൻ താരങ്ങളായ സ്മിത്ത്, ബട്ലർ, ആർച്ചർ,കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ മാക്സ്വെൽ, ഡൽഹിയുടെ കെയ്റോ എന്നിവർക്ക് ആദ്യ മത്സരം നഷ്ടമാകില്ല. അതേസമയം ആറു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ നടപ്പാക്കിയാലും അത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. സെപ്റ്റംബർ 23-നാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

Content Highlights: England and Australia players arriving from UK will undergo 36 hour quarantine IPL 2020