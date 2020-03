ചെന്നൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനായി മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോനി തിങ്കളാഴ്ച പരിശീലനം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ടീം ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സുമായുളള ആത്മബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ധോനി.

മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും ഒരു ക്രിക്കറ്ററെന്ന നിലയിലും ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിലും പുറത്തും മോശപ്പെട്ട സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നന്നായി കളിക്കുമ്പോള്‍ വിനയത്തോടെ ഇരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചത് ചെന്നൈയാണ്- ധോനി പറഞ്ഞു.

തല എന്ന വിളിപ്പേരിനെക്കുറിച്ചും ധോനി സംസാരിച്ചു. തല എന്നാല്‍ സഹോദരന്‍ എന്നാണ് അര്‍ഥം. ആരാധകരുടെ സ്‌നേഹവും വാത്സല്യവും ആ പേരിലുണ്ട്- ധോനി പറഞ്ഞു.

