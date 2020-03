ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഐ.പി.എല്‍ 2020 സീസണ്‍ അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍. നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിദേശികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന വിസകളെല്ലാം ഏപ്രില്‍ 15 വരെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇതോടെ ഐ.പി.എല്ലില്‍ വിദേശ താരങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സംശയത്തിലായി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിസകളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയത്. ഇതേസമയം തൊഴില്‍, പ്രഫഷണല്‍ വിസകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിദേശ താരങ്ങള്‍ ബിസിനസ് വിസയിലാണ് ഐ.പി.എല്‍ കളിക്കാനെത്തുന്നത്.

അറുപതിലധികം വിദേശ താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ഐ.പി.എല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.

''ഐ.പി.എല്‍ കളിക്കാന്‍ മിക്ക വിദേശ താരങ്ങളും ബിസിനസ് വിസയിലാണ് എത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബി.സി.സി.ഐയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും കളിക്കാന്‍ എത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് നടക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല'', ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് സി.ഇ.ഒ കാശി വിശ്വനാഥന്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 14-ന് മുംബൈയില്‍ ഐ.പി.എല്‍ ഭരണസമിതി യോഗംചേരുന്നുണ്ട്. ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഈ യോഗത്തില്‍ ഉണ്ടാകും. മത്സരങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ട സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്തുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ടാകും.

