ചെന്നൈ: കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഐ.പി.എല്‍ ഏപ്രില്‍ 15-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കോവിഡ്-19 ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്ന് ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ധോനി താല്‍ക്കാലികമായി ടീമിനോട് വിടപറയുന്നതായി സി.എസ്.കെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ചെന്നൈ ആരാധകര്‍ക്ക് ധോനി ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒപ്പിട്ടു നല്‍കുന്നതിന്റെയും ടീം ഒഫീഷ്യല്‍സുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോയും സി.എസ്.കെ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

"It has become your home sir!" Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen. 🦁💛 pic.twitter.com/XUx3Lw4cpH