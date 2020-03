മുംബൈ: ഏപ്രില്‍ 15-ലേക്ക് നീട്ടിവെച്ച ഐ.പി.എല്‍ വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ അധ്യക്ഷന്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലി. എന്നാല്‍ എത്ര മത്സരങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ രീതിയില്‍ കുറക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ലെന്നും ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ഐ.പി.എല്‍ ഭരണസമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗാംഗുലി.

രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താന്‍ കഴിയൂ. ഐ.പി.എല്‍ നടത്തണമെന്നാണ് ബി.സി.സി.ഐയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതെന്നും ഗാംഗുലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം മുന്‍ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം ഐ.പി.എല്‍ തുടങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങളും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായതായി പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏഴോളം ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങളാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നത്.

മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഐ.പി.എല്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അതില്‍ ഒരു മാര്‍ഗം. രണ്ടാമത്തെ മാര്‍ഗമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച നാല് ടീമുകള്‍ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ മാര്‍ഗം ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ വീതം നടത്തുന്നതിന്റെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

മത്സരങ്ങള്‍ ഏതാനും വേദികളിലേക്കു മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ മാര്‍ഗം. മുന്‍നിശ്ചയിച്ച 60 മത്സരങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ നടത്താനും എല്ലാ മത്സരങ്ങളും അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താനുമാണ് ഉയര്‍ന്നുവന്ന മറ്റൊരു നിര്‍ദേശം. അതേസമയം ഐ.പി.എല്‍ വേദി വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഐ.പി.എല്‍ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ ഐ.പി.എല്‍ ഏപ്രില്‍ 15-ലേക്ക് നീട്ടിവെയ്ക്കാന്‍ ബി.സി.സി.സിഐ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

