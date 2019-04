ജയ്പുര്‍: തുടര്‍ച്ചയായി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതില്‍ ഒരു ന്യായീകരണവും പറയാനില്ലെന്ന് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി. ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനോട് നാല് വിക്കറ്റിന് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കോലി. 150 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം ഏഴു പന്ത് ബാക്കി നില്‍ക്കെ ഡല്‍ഹി മറികടക്കുകയായിരുന്നു.

160 റണ്‍സുണ്ടെങ്കില്‍ വിജയിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടര്‍ച്ചയായി വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാല്‍ അത്രയും സ്‌കോര്‍ കണ്ടെത്താനായില്ല. 33 പന്തില്‍ 41 റണ്‍സ് നേടാനേ കോലിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സിന്റെ വിക്കറ്റ് പോയതിനാലാണ് സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചത്. തുടര്‍ച്ചയായ തോല്‍വിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇനി ടീമിനോട് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവരോടും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ന്യായീകരണവും പറയുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിന് കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കോലി വ്യക്തമാക്കി.

മുന്നില്‍ എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് നമ്മള്‍ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. ടീമെന്ന നിലയില്‍ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയണം. അല്ലെങ്കില്‍ മികച്ച കളി കാഴ്ച്ചവെയ്ക്കാനാകില്ല. കോലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

