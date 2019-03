ഐ.പി.എല്ലിനിടെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഓപ്പണര്‍ ജോസ് ബട്‌ലറെ മങ്കാദിങ് വിക്കറ്റിലൂടെ പുറത്താക്കിയ ആര്‍.അശ്വിനെതിരേ ആരാധകരും താരങ്ങളും. രാജസ്ഥാന്റെ ഇന്നിങ്‌സിലെ 13-ാം ഓവറിലാണ് കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റനായ അശ്വിന്‍ ബട്‌ലറുടെ വിക്കറ്റെടുത്തത്.

അശ്വിന്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നോണ്‍ സ്ട്രൈക്ക് എന്‍ഡിലായിരുന്നു ബട്ലര്‍. അഞ്ചാം പന്തിനായി അശ്വിന്‍ ആക്ഷന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ബട്ലര്‍ ഓടാനായി ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇതോടെ പന്ത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ ബട്ലറെ സ്റ്റമ്പ് ചെയ്ത അശ്വിന്‍ 'മങ്കാദിങ്' വിക്കറ്റിനായി അപ്പീല്‍ ചെയ്തു. ബട്ലര്‍ ക്രീസില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍വേണ്ടി അശ്വിന്‍ കാത്തിരുന്നുവെന്നത് റിപ്ലേകളില്‍നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നാം അമ്പയര്‍ ഔട്ട് വിധിച്ചു. ആ സമയത്ത് 43 പന്തില്‍ 69 റണ്‍സ് എന്ന മികച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബട്‌ലര്‍. 10 ഫോറും രണ്ടു സിക്‌സുമടക്കം മികച്ച ഫോമില്‍ കളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ബട്‌ലറുടെ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകല്‍.

ആദ്യമായിട്ടല്ല അശ്വിന് ഇത്തരത്തില്‍ ചെയ്യുന്നത്. മുന്‍പ് ശ്രീലങ്കന്‍ താരം ലാഹിരു തിരിമാനയേയും ഇതേ രൂപത്തില്‍ പുറത്താക്കാന്‍ അശ്വിന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്ന് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ് അപ്പീല്‍ പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

Ashwin waited for him to get out of the crease. It is obvious for batsman to consider the ball is been released at that given moment when he completed the bowling stride. He just set a bad example as a captain! #mankading pic.twitter.com/4LXDzMcJhl — Chowkidar Devendra singh (@Devendra5611) March 26, 2019

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ അശ്വിന്റെ മങ്കാദിങ്‌

This old mankading incident of Ashwin proves why Sachin Tendulkar was class apart and a true gentleman. #RRvKXIP pic.twitter.com/uCKP731zwc — R! (@WeirdlyProbable) March 25, 2019

അശ്വിന്റെ ചതിപ്രയോഗമാണ് ഇതെന്നും സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍ സ്പിര്റ്റിന് നിരക്കാത്തണെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നിറയെ അശ്വിനെതിരേയുള്ള പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളുമാണ്. നിയമപരമായി അശ്വിന്‍ ചെയ്തതില്‍ തെറ്റില്ലെങ്കിലും ബട്‌ലര്‍ ക്രീസില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായി കാത്തുനിന്നതാണ് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരമായ ഡെയ്ല്‍ സ്റ്റെയ്ന്‍, ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരമായ മുഹമ്മദ് കൈഫ്, ഓസീസ് മുന്‍ താരം ഷെയ്ന്‍ വോണ്‍, ഇന്ത്യന്‍ താരം പ്രഗ്യാന്‍ ഓജ എന്നിവരെല്ലാം അശ്വിനെതിരേ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു സ്റ്റെയ്‌ന്റെ ട്വീറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അശ്വിന്‍ ആദ്യം ബട്‌ലറെ താക്കീത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു കൈഫിന്റെ പ്രതികരണം. ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന നിലയിലും കളിക്കാരന്‍ എന്ന നിലയിലും അശ്വിന്‍ പരാജയമാണ് എന്നായിരുന്നു വോണിന്റെ ട്വീറ്റ്. സത്യസന്ധത എന്നൊരു വാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഓജയുടെ പ്രതികരണം.

It’s within the laws of the game but Jos Butler should have been warned by Ashwin before that. Very Surprised ! Remember Ashwin doing the same in an international game where Sehwag withdrew the appeal. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 25, 2019

He ain’t winning any spirit of cricket awards is old ashwin — Dale Steyn (@DaleSteyn62) March 25, 2019

The word is “integrity”! — Pragyan Prayas Ojha (@pragyanojha) March 25, 2019

Content HGighlights: Jos Buttler’s controversial run out by R Ashwin draws polarised reactions IPL 2019