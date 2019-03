മുംബൈ: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ ബുംറയുടെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പരിക്ക് ആരാധകരെ ആശയങ്കയിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യന്‍ പേസ് നിര നയിക്കാന്‍ ബുംറ ഉണ്ടാകില്ലെ എന്നതു തന്നെയായിരുന്നു ആരാധകരെ അലട്ടിയത്.

എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്ഥിരീകണവുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് രംഗത്തെത്തി. ബുംറയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും ആരാധകര്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നും മുംബൈ മാനേജ്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കുശേഷം ബുംറയുടെ പരിക്കിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മുംബൈ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണം നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച്ച റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരുവിനെതിരെ ആണ് മുംബൈയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

ഡല്‍ഹി ക്യാപ്റ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറില്‍ ഡല്‍ഹി താരം അടിച്ച പന്ത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ബുംറയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.. തോളിന് പരിക്കേറ്റ ബുംറ വേദന സഹിക്കാനാകാതെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ കിടക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: Jasprit Bumrah has recovered well says team management IPL 2019