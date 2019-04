ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ടോസ് നേടിയ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ഡെല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു.

മൂന്ന് കളികളില്‍ രണ്ടെണ്ണം ജയിച്ച ഹൈദരാബാദ് നാല് പോയിന്റുമായി മൂന്നാമതാണ്. ഇതേ പോയിന്റുള്ള ഡെല്‍ഹി അഞ്ചാമതും.

മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഹൈദരാബാദ് കളിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി ഇശാന്ത് ശര്‍മ, രാഹുല്‍ തെവാതിയ, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു.

ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ അഞ്ചു തവണ മുഖാമുഖം വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഹൈദരാബാദിനായിരുന്നു ജയം. രണ്ടു തവണയാണ് ഡെല്‍ഹിക്ക് ജയിക്കാനായത്.

