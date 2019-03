ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.പി.എല്‍ 12-ാം സീസണിലെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരക്രമം ബി.സി.സി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ മേയ് അഞ്ചു വരെയുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ഫിക്‌സ്ചറാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ വൈകിയതിനാല്‍ മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 5 വരെയുള്ള 17 മത്സരങ്ങളുടെ പട്ടിക മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത്. പ്ലേ ഓഫ്, ഫൈനല്‍ എന്നിവയുടെ തീയതികള്‍ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ട്.

എല്ലാ ടീമുകളും ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ 7 മത്സരങ്ങള്‍ വീതം കളിക്കുമെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഫൈനല്‍ മേയ് 12-ന് നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഐ.പി.എല്ലിനു പിന്നാലെ ലോകകപ്പിനു തയ്യാറെടുക്കാന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്നാഴ്ച സമയം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് മത്സരക്രമം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേ ജൂണ്‍ അഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

മത്സരക്രമം കാണാം...

