ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റനും താത്കാലിക ക്യാപ്റ്റനും നേര്‍ക്കു നേര്‍ വരുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ ടോസിന്റെ ഭാഗ്യം തുണച്ചത് സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റനെ. ഐ.പി.എല്ലില്‍ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരേ ടോസ് നേടിയ റോയല്‍ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

മുംബൈ ആദ്യ മല്‍സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനോടു തോറ്റിരുന്നു. റോയല്‍ ചാലഞ്ചേഴ്‌സാകട്ടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനോടും തോറ്റു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആദ്യ ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇറങ്ങുന്നത്. ഡല്‍ഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസിത് മലിംഗയും ടീമിലുണ്ട്.

