മുംബൈ: ഐ.പി.എല്‍ 12-ാം സീസണിലെ ഞായറാഴ്ചത്തെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു.

കഴിഞ്ഞ സീസണ്‍ വരെ ഡല്‍ഹി ഡെയര്‍ഡെവിള്‍സെന്ന പേരില്‍ കളിച്ച ഡല്‍ഹി ഈ സീസണ്‍ മുതല്‍ പുതിയ പേരിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ഈ മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹിക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നാണ് ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ഈ സീസണില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് ഈ സീസണിലൂടെ പരിഹാരം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുംബൈയുടെ വരവ്. 22 തവണ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 11 തവണ വീതം ഇരു ടീമും ജയം പങ്കിട്ടു.

