ചെന്നൈ: ഐ.പി.എല്‍ 12-ാം സീസണ് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന് ടൂര്‍ണമെന്റ് തുടങ്ങും മുന്‍പേ തിരിച്ചടി. ടീമിലെ പ്രധാന ബൗളറായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ലുങ്കി എന്‍ഗിടിക്ക് പരിക്കേറ്റതാണ് ചെന്നൈ ടീമിന് തിരിച്ചടിയായത്.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ പേശീവേദന അനുഭവപ്പെട്ട താരം ബൗളിങ് മതിയാക്കി പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ എന്‍ഗിടിക്ക് ഗ്രേഡ് 2 മസില്‍ സ്‌ട്രെയിനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. താരത്തിന് നാല് ആഴ്ചത്തെ വിശ്രമമാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീം മാനേജര്‍ മുഹമ്മദ് മൂസാജി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ചെന്നൈക്കായി കളിച്ച താരമാണ് എന്‍ഗിടി. ഡെത്ത് ഓവറുകളില്‍ മികവുകാട്ടുന്ന ബൗളര്‍മാര്‍ കുറവാണെന്നത് ചെന്നൈയുടെ ദൗര്‍ബല്യമാണ്. എന്‍ഗിടിയിടെ പിന്മാറ്റത്തോടെ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളാകും. ഡ്വെയ്ന്‍ ബ്രാവോ, ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്, കരണ്‍ ശര്‍മ, ഇമ്രാന്‍ താഹിര്‍, മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നര്‍, മലയാളിയായ കെ.എം. ആസിഫ്, ശാര്‍ദൂര്‍ താക്കൂര്‍, മോഹിത് ശര്‍മ എന്നിവരാണ് ചെന്നൈയുടെ മറ്റ് ബൗളര്‍മാര്‍.

