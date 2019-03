കൊല്‍ക്കത്ത: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരേ ടോസ് നഷ്ടമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന് മികച്ച തുടക്കം.

പന്ത് ചുരണ്ടല്‍ വിവാദത്തിനു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാര്‍ണറുടെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയാണ് ഹൈദരാബാദിനെ തുണച്ചത്. ഒടുവില്‍ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ 11 ഓവറില്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ 102 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഹൈദരാബാദ്. 39 പന്തില്‍ നിന്ന് 66 റണ്‍സോടെ വാര്‍ണറും 30 പന്തില്‍ നിന്ന് 34 റണ്‍സോടെ ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോവുമാണ് ക്രീസില്‍.

നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക് ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സിലാണ് മത്സരം.

പരിക്കേറ്റ കെയ്ന്‍ വില്യംസണ് പകരം ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനെ നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 735 റണ്‍സുമായി ഐ.പി.എല്ലിലെ ടോപ് സ്‌കോററായിരുന്നു വില്യംസന്റെ അഭാവം സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന് തിരിച്ചടിയാകും.

.@DineshKarthik wins the toss and opts to bowl first against the @SunRisers in Match 2 of #VIVOIPL#KKRvSRH pic.twitter.com/krYPFw5rOR

— IndianPremierLeague (@IPL) 24 March 2019

KKR XI: C Lynn, S Narine, R Uthappa, S Gill, N Rana, D Karthik, A Russell, P Chawla, K Yadav, L Ferguson, P Krishna

Sunrisers Hyderabad XI: D Warner, J Bairstow, M Pandey, D Hooda, S Al Hasan, V Shankar, Y Pathan, R Khan, B Kumar, Sandeep Sharma, S Kaul

