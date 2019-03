ബെംഗളൂരു: ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരം ജസ്പ്രീതം ബുംറ ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം നടത്തി.

ചൊവ്വാഴ്ച ബെംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന മുംബൈയുടെ പരിശീലന സെഷനില്‍ ബുംറയും പങ്കെടുത്തു. പന്തെറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വാം അപ്പ് സെഷനില്‍ പങ്കെടുത്താണ് ബുംറ മടങ്ങിയത്. അതിനു ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി മുന്‍ താരം സഹീര്‍ ഖാന്‍ എന്നിവരുമായി ബുംറ ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.

മാര്‍ച്ച് 24-ന് വാങ്കഡെയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ബുംറയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും സ്‌കാനിങ്ങിലും താരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 28-ന് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സിനെതിരേയാണ് മുംബൈയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

