ചെന്നൈ: ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനെതിരേ അടിതെറ്റി ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ്. ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങിന്റെ സ്പിന്നിന് മുന്നില്‍ തകര്‍ന്ന ബാഗ്ലൂരിന് 39 റണ്‍സിനിടയില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. വിരാട് കോലി (6), മോയിന്‍ അലി (9), എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് (9), ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ (0) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. ഹര്‍ഭജന്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ 16 റണ്‍സെത്തിയപ്പോഴേക്കും കോലിയെ ഭാജി രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ കൈയിലെത്തിച്ചു. മോയിന്‍ അലിയെ സ്വന്തം പന്തില്‍ ഹര്‍ഭജന്‍ തന്നെ ക്യാച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സിന് ജഡേജയുടെ ക്യാച്ചില്‍ ക്രീസ് വിടാനായിരുന്നു വിധി.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തില്‍ റണ്‍ഔട്ടായി. റെയ്‌നയുടെ ത്രോയില്‍ ധോനി കുറ്റി തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരം നടക്കുന്നത് ചെന്നൈയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ചെപ്പോക്ക് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ്. ടോസ് നേടിയ ചെന്നൈ ബംഗ്ലൂരിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു.

RCB XI: Virat Kohli (capt), Parthiv Patel (wk), Moeen Ali, Shimron Hetmyer, AB de Villiers, Shivam Dube, Colin de Grandhomme, Umesh Yadav, Yuzvendra Chahal, Mohammad Siraj, Navdeep Saini

CSK XI: Ambati Rayudu, Shane Watson, Suresh Raina, MS Dhoni* (capt, wk), Kedar Jadhav, Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Deepak Chahar, Shardul Thakur, Harbhajan Singh, Imran Tahir

MS Dhoni wins the toss and elects to bowl first in the #VIVOIPL 2019 season opener here at Chepauk.



