ചെന്നൈ: പരാജയ പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ പൊരുതുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ്. ഐ.പി.എല്ലിലെ പതിനൊന്നാം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ ധോനി ബൗള്‍ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് തോല്‍വികള്‍ക്കുശേഷം വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്താനാണ് ചെന്നൈ സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനെതിരേ ഇറങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചാലഞ്ചേഴ്‌സിനോട് ഒരു റണ്ണിനും സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനോട് ആറു വിക്കറ്റിനുമാണ് തോറ്റത്. ഇന്ന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിനെ തോല്‍പിക്കാനായാല്‍ മുംബൈയെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനാവും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക്.

ഒന്‍പത് മത്സരങ്ങള്‍ മാത്രം കളിച്ച സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് പത്ത് പോയിന്റുമായി നാലാമതാണ്.

The @ChennaiIPL win the toss and elect to bowl first against the @SunRisers.#CSKvSRH pic.twitter.com/Vfb8BdSbhP