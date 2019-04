മുംബൈ: ഐ.പി.എല്ലില്‍ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനെ തളയ്ക്കാനായി ഇറങ്ങുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും. ടോസ് നേടിയ ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം. എസ്. ധോനി മുംബൈയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു മാറ്റവുമായാണ് ചെന്നൈ ഇറങ്ങുന്നത്. മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നര്‍ക്ക് പകരം അധിക സീമറായി മോഹിത് ശര്‍മ കളിക്കുന്നുണ്ട്.

മൂന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ മുംബൈയ്ക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. നാലു റണ്ണെടുത്ത ഡി കോക്കാണ് പുറത്തായത്.

കളിച്ച മൂന്ന് കളികളും ജയിച്ച ചെന്നൈ ആറ് പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒരൊറ്റ ജയം മാത്രം സ്വന്തമാക്കാനായ മുംബൈ രണ്ട് പോയിന്റുമായി ഏഴാമതാണ്.

MS Dhoni calls it right at the toss and elects to bowl first against the @mipaltan 😎#MIvCSK pic.twitter.com/b1qSR8CbBJ