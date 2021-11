ലാഹോര്‍: പാകിസ്താന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ബാബര്‍ അസമിന്റെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിലെ മാച്ച് ഫീ വനിതാ താരം ബിസ്മ അംജദിന്റെ ചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് ബാബറിന്റെ പിതാവ് അസം സിദ്ദീഖ്. പരിശീലനത്തിനിടെ ബിസ്മ അംജദിന് തലക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ബിസ്മയുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് (പിസിബി) ചെയര്‍മാന്‍ റമീസ് രാജയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പാക് ജഴ്‌സി ധരിക്കുന്ന ഒരു താരം നിസഹായവസ്ഥയിലാണെങ്കില്‍ രാജ്യം നിസഹായവസ്ഥയിലാണ് എന്നതാണ് അതിന് അര്‍ത്ഥമെന്നും ബാബറിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബിസ്മയുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിക്കുമെന്ന് പിസിബി വ്യക്തമാക്കി.

സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് ബിസ്മയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി താരത്തിന് വിട്ടുമാറാത്ത ഛര്‍ദ്ദിയാണ്. ബിസ്മയെ വീണ്ടും സ്‌കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമെന്ന് ന്യൂറോ സര്‍ജന്‍ വ്യക്തമാക്കി. വലങ്കയ്യന്‍ ബാറ്ററായ ബിസ്മ പിസിബി സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സിനും നോര്‍ത്തേണ്‍ റെനെഗേഡ്‌സിനും വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ബാബര്‍ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് അര്‍ധശതകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ മൂന്നു ഫിഫ്റ്റി നേടുന്ന ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനായും ബാബര്‍ അസം മാറി. കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് പാകിസ്താന്‍ സെമി ഫൈനലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

