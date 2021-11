ദുബായ്: ടി20 ലോകകപ്പില്‍ നമീബിയക്ക് എതിരായ മത്സരത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 നായകസ്ഥാനം വിരാട് കോലി ഒഴിയും. പുതിയ നായകനെ ബിസിസിഐ ഉടന്‍ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഏകദിന നായക സ്ഥാനവും കോലി ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആരായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത നായകന്‍ എന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നത് രോഹിത് ശര്‍മ്മയിലേക്കാണ്. കെഎല്‍ രാഹുലിന്റെ പേരും ഉയര്‍ന്നുകേള്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ രോഹിത് ആയിരിക്കും അടുത്ത നായകന്‍ എന്ന സൂചന നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് കോലി.

നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കോലി അടുത്ത നായകനാരെന്നത് സംബന്ധിച്ച് സൂചന നല്‍കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ നായക സ്ഥാനം താന്‍ വളരെ ആസ്വദിച്ചുവെന്നും അവസരത്തിനും നന്ദിയെന്നും പറഞ്ഞ കോലി ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട സമയമായെന്നും രോഹിത് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ടീമിന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. കോലിയുടെ ഉപനായകനാണ് ഏകദിന ടി20 ടീമുകളില്‍ രോഹിത്.

കോലിയുടെ അഭാവത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ഏഷ്യ കപ്പ് വിജയത്തിലേക്കും രോഹിത് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്‍മാരാക്കിയ രോഹിത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ലിമിറ്റഡ് ഓവര്‍ നായകസ്ഥാനം നല്‍കണമെന്ന് മുന്‍ താരങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പുതിയ പരിശീലകനായി ചുമതലയേല്‍ക്കുന്ന രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനും രോഹിത്തിനെ നായകനാക്കുന്നതിനോടാണ് താത്പര്യം. അതേസമയം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ കോലി തന്നെ നായകനായി തുടരും.

Content Highlights: virat kohli gives hint about the next Indian captain